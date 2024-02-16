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  4. Üniversite öğrencisinin evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Üniversite öğrencisinin evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

16.02.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da fuhuşla mücadele kapsamında bir üniversite öğrencisinin evine operasyon düzenlendi. 21 yaşındaki Fas uyruklu travesti şahsın evinde para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. Kan örnekleri alınan öğrencinin AIDS taşıdığı belirlendi. Şahıs hakkında sınır dışı kararı verildi.

Üniversite öğrencisinin evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi’nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar A. (21) isimli travesti şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken, toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi. Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya fuhuş
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