Üniversite okumak için en iyi şehirler! ÖDÜŞ 2020 araştırması sonuçlandı!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için yoğun geçecek bir tercih süreci başladı. Şimdi pek çok öğrenci üniversite okumak için en iyi şehirler konusunda araştırma yapıyor. Üniversite okumak için en güzel şehirler kişiden kişiye değişen bir konu olsa da Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması bu konuda bir rehber olabilecek özellikler taşıyor.
Üniversitede okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu şehirden tatmin olma düzeylerinin belirlendiği araştırma, bu verilere dayanarak şehirleri sıralıyor. Liste, üniversite adayı öğrencilere ve velilerine yardımcı oluyor.
Araştırmaya göre öğrenci şehri olarak nitelendirilebilecek ve üniversite öğrencilerinin en fazla memnuniyet duyduğu şehirlerin içinde Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Aydın ve Tekirdağ bulunuyor. En fazla memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirlerin içerisinde ise Aksaray, Ağrı, Afyon, Iğdır, Bitlis, Yozgat, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl, Şırnak ve Hakkari bulunuyor. 2020 yılı araştırmasının verileri 81 ildeki 125 devlet üniversitesi ve 67 vakıf üniversitesi olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39.386 öğrenciden toplandı.
Öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralaması içerisinde ilk sırada Eskişehir bulunuyor. Öğrenci dostu şehirler arasında ikinci sırada bulunan Ankara da Eskişehir’i takip ediyor. Üniversite için şehir önerileri içinde gösterilebilecek bir diğer şehir ise üçüncü sırada bulunan Antalya. Öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre Türkiye’de üniversite okumak için en iyi şehir olarak gösterilebilecek bir diğer şehir ise listenin dördüncü sırasında bulunan Çanakkale oluyor.
Çanakkale’yi aynı ortalama puana sahip İstanbul (Asya) ve Edirne takip ediyor. Hemen ardından ise aynı ortalama puana sahip olan Aydın ve Tekirdağ geliyor. Sıralamanın devamında yer alan ve üniversite okumak için en güzel şehir olarak gösterilebilecek bir diğer şehir ise İstanbul (Avrupa). Sıralamanın 10. sırasında bulunan Muğla’nın hemen ardından ise aynı ortalama puana sahip olan Trabzon geliyor.
Öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralamasının devamında ise sırasıyla İzmir, Balıkesir, Hatay, Ordu, Kırklareli, Adana, Bursa, Samsun, Giresun, Isparta, Kocaeli, Mersin, Manisa, Malatya, Kırşehir, Denizli, Kayseri, Konya, Sinop, Bolu, Şanlıurfa, Düzce, Sakarya, Van, Zonguldak, Yalova, Bartın, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Burdur, Artvin, Rize, Bilecik, Gaziantep, Tunceli, Sivas, Amasya ve Kırıkkale geliyor.
YKS tercih döneminde olan üniversite adayları istedikleri üniversite ve bölümlerin yanı sıra tercihleri esnasında üniversite okumak için en iyi şehirler konusunda önerileri de göz önünde bulundurabiliyor. En iyi üniversite şehirleri öğrencilerin beklentilerine göre değişkenlik gösterebiliyor.
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