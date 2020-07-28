Üniversite okumak için en iyi şehirler! ÖDÜŞ 2020 araştırması sonuçlandı!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için yoğun geçecek bir tercih süreci başladı. Şimdi pek çok öğrenci üniversite okumak için en iyi şehirler konusunda araştırma yapıyor. Üniversite okumak için en güzel şehirler kişiden kişiye değişen bir konu olsa da Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması bu konuda bir rehber olabilecek özellikler taşıyor.

Üniversitede okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu şehirden tatmin olma düzeylerinin belirlendiği araştırma, bu verilere dayanarak şehirleri sıralıyor. Liste, üniversite adayı öğrencilere ve velilerine yardımcı oluyor.

Öğrenci dostu üniversite şehirleri

Araştırmaya göre öğrenci şehri olarak nitelendirilebilecek ve üniversite öğrencilerinin en fazla memnuniyet duyduğu şehirlerin içinde Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Aydın ve Tekirdağ bulunuyor. En fazla memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirlerin içerisinde ise Aksaray, Ağrı, Afyon, Iğdır, Bitlis, Yozgat, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl, Şırnak ve Hakkari bulunuyor. 2020 yılı araştırmasının verileri 81 ildeki 125 devlet üniversitesi ve 67 vakıf üniversitesi olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39.386 öğrenciden toplandı.