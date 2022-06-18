Üniversite sınavında yine aynı tablo! YKS sınavını 40 saniyeyle kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu

3 milyon 243 bin 409 adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15'te yapıldı. YKS'ye geç kalan öğrenciler, içeri alınmadı. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi. Saatler 10.15’i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.

40 SANİYEYLE İÇERİ ALINMADI

Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.

Kaynak: İHA

