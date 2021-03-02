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Üniversiteler açılacak mı? YÖK’ün üniversiteler hakkındaki kararı ne oldu?

02.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Üniversiteler açılacak mı? YÖK’ün üniversiteler hakkındaki kararı ne oldu?

Dün öğlen saatlerinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonucunda okulların il bazında kademeli olarak normalleşme sürecine dahil edileceği açıklanmıştı. Bu açıklamalardan sonra üniversitelerin açılıp açılmayacağı da binlerce öğrenci tarafından merak edilir oldu. Peki üniversiteler açılacak mı? YÖK’ün üniversiteler hakkındaki kararı ne oldu?

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgını sebebiyle üniversiteler Mart 2020’den beri çevrimiçi eğitimle faaliyetlerini sürdürüyor. Hibrit sistemi ile gündeme gelen üniversiteler 2020 – 2021 öğrenim sürecine halen çevrimiçi olarak devam ediyor. Okulların 2 Mart itibariyle açılması haberinin ardından gözler YÖK’e çevrildi. Öğrenciler, “Üniversiteler açılacak mı?”, “YÖK’ün üniversiteler hakkındaki kararı ne oldu?” gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

Üniversiteler açılacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde çevrimiçi eğitimin öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafında sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir anket düzenlemişti. Ankette öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu süreçten memnun olup olmadıkları, yüz yüze eğitime geçiş talepleri ve önerileri dikkate alınmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, mezun dönemindeki öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeleri hakkındaki görüşlerini daha önce dile getirmişti. Bunun için, özellikle mesleki uygulama derslerinde öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin zarar görmemesi adına Hibrit sistemi gündeme alınmıştı. Yapılan bu ankete, ulusal ölçekte çok büyük bir katılım sağlandı. Bu anket sonucunda ortaya çıkan görüşleri değerlendiren kurul, bu bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak bildirimde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı’nın da onayıyla kararlar alındı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre;

-Uygulamaları eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartı ile öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

-Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ile programda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın, vaka sayılarındaki duruma göre dönem ortasında tekrar bir görüş bildirmesi sonucu bu kararların değişebileceğini de açıklamalarına ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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