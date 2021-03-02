Küresel çapta yaşanan korona virüs salgını sebebiyle üniversiteler Mart 2020’den beri çevrimiçi eğitimle faaliyetlerini sürdürüyor. Hibrit sistemi ile gündeme gelen üniversiteler 2020 – 2021 öğrenim sürecine halen çevrimiçi olarak devam ediyor. Okulların 2 Mart itibariyle açılması haberinin ardından gözler YÖK’e çevrildi. Öğrenciler, “Üniversiteler açılacak mı?”, “YÖK’ün üniversiteler hakkındaki kararı ne oldu?” gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

Üniversiteler açılacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde çevrimiçi eğitimin öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafında sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir anket düzenlemişti. Ankette öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu süreçten memnun olup olmadıkları, yüz yüze eğitime geçiş talepleri ve önerileri dikkate alınmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, mezun dönemindeki öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeleri hakkındaki görüşlerini daha önce dile getirmişti. Bunun için, özellikle mesleki uygulama derslerinde öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin zarar görmemesi adına Hibrit sistemi gündeme alınmıştı. Yapılan bu ankete, ulusal ölçekte çok büyük bir katılım sağlandı. Bu anket sonucunda ortaya çıkan görüşleri değerlendiren kurul, bu bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak bildirimde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı’nın da onayıyla kararlar alındı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre;