Üniversiteler açılır mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Üniversitelerin açılma tarih son günlerde gündeme gelen konular arasında yer almakta. Mart ayı biterken ve normalleşme süreci devam ederken milyonlarca üniversite öğrencisinin gözleri üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevirdi. Konuyla ilgili olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapıldı. Şimdi birçok öğrenci YÖK'ün teorik eğitimler için de yüz yüze eğitim kararı verip vermeyeceğini merak ediyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILIR MI?

Yüksek Öğretim Kurumları Başkanı Saraç, teorik eğitimler hakkında bir açıklama yaptı. Saraç, açıklamasında: "Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bu sürecin kriterlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Koca, açıklamasında: "Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.