Üniversiteler kapanır mı? 2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde eğitim sisteminde toplu alanlarda oluşan salgın tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla okullardan onlnie eğitim açıklamaları geliyor. İlk açıklama Boğaziçi Üniversitesi'nden geldi. Peki üniversiteler kapanır mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANIR MI?

Üniversitelerde online (çevrimiçi) eğitime dönüş olup olmayacağı araştırılıyor. Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler dışında diğer bütün derslerin online şekilde yapılmasını kararı aldığını açıkladı.

Diğer yandan iki haftalık çevrimiçi süreç sonrası 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi ise 4 Ocak 2022 tarihine kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu. Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından finallerin yaklaşması ile beraber salgına yakalanmaktan endişe duyan öğrenciler, sosyal medya üzerinden üniversitelerine önlemleri artırmaları konusunda taleplerini iletti.

Diğer üniversitelerden henüz online eğitim hakkında bir karar duyurusu yapılmadı. Ancak yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.



