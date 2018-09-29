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Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne'de, market hasılatını otomobille bankaya götüren Mehmet Ali Güngörmüş'ün önünü kesip, 200 bin TL'sini gasp ettiği iddiasıyla tututlanan 2 kişiden Ahmet S., konduğu hücrede şort bağıyla kendini asarak yaşamına son verdi. Ahmet S. mahkemede, "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savunmuştu.

Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son

Girne'de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş'ün önünü kesip, başına silah dayayarak çekiçle vurdu. Güngörmüş'ün üzerindeki 200 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı. Güngörmüş'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S.'yi bir gün sonra gözaltına aldı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 1 kişinin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, paraya ise ulaşılamadı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savundu. Şüphelilerden Sevgi Ü. serbest bırakılırken, Ahmet S. ile Serkan B. ise tutuklandı.

İNTİHAR ETTİ

Girne Boğaz Karakolu'nda ayrı ayrı hücreye konan iki şüpheliden Ahmet S.'nin dün saat 18.30 sıralarında intihar ettiği belirtildi. Ahmet S.'nin şortundaki bağ ile kendisini astığı kaydedildi.

BAROLAR BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Ahmet S.'nin intiharıyla ilgili açıklama yaptı. Esendağlı, "Canı devlete teslim edilmiş bir insanın canı gidiyorsa, orada durmak lazım. Takipçisi olacağız. Bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Polis Genel Müdürlüğü de intihar olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Ahmet S.'nin cenazesinin işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC intihar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yüce rabbim aklı başında adama versene parayı..şizofrenin teki milyoner olsa nolur..ahanda göçtü gitti..kime ne faydası oldu pzvngin
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