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Üniversiteli Şirvan, organlarıyla can olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kayıt yaptırıp, yaşadığı İstanbul'a dönerken trafik kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Şirvan Yahşi'nin (19), bağışlanan kalbi, karaciğeri ve 2 böbreği, 4 hastaya umut oldu.

Üniversiteli Şirvan, organlarıyla can olacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kayıt yaptırıp, yaşadığı İstanbul'a dönerken trafik kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Şirvan Yahşi'nin (19), bağışlanan kalbi, karaciğeri ve 2 böbreği, 4 hastaya umut oldu.
​İstanbul'da oturan Şirvan Yahşi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından girmeye hak kazandığı ÇOMÜ Çan Meslek Yüksek Okulu İş Güvenliği Bölümü'ne kayıt yaptırmak için 17 Eylül günü Çanakkale'nin Çan ilçesine geldi. Kaydını yaptıran Şirvan Yahşi ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil, dönüşte ilçe çıkışında kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, Şirvan Yahşi ağır yaralandı. Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şirvan Yahşi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Şirvan Yahşi'nin bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Güven ve Ayten Yahşi çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, İstanbul ve Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Dün sabaha karşı Çanakkale'ye gelen ekip, Şirvan Yahşi'nin kalp, karaciğer ve 2 böbreğini yapılan operasyonla aldı. Kalp, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, karaciğer Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne, böbrekler ise Gaziosmanpaşa 100. Yıl Üniversite Hastanesi ile Bursa Uludağ Hastanesi'ne götürüldü.
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekim Opr. Dr. Ufuk Tali, acılı aileye baş sağlığı dileyerek, "Yahşi ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılığın herkese örnek teşkil etmesini diliyorum. Şirvan Yahşi hayata veda ederken organları 4 kişiye umut olacak. Pek çok aile ona duacı olacak" dedi.
Başhekim Tali, özverili çalışmalarından dolayı Organ Nakli Koordinatörlerini de teşekkür etti.

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Üniversiteli Şirvan, organlarıyla can olacak

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