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Beşiktaş'taki üniversitelilerin yılbaşı partisinde feci olay! Genç kız Deniz Büçkün hayatını kaybetti

05.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'taki üniversitelilerin yılbaşı partisinde feci olay! Genç kız Deniz Büçkün hayatını kaybetti

Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir evde parti yapan 23 yaşındaki genç kız, arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle karıştırıp içmesi sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan torbacı tutuklanırken, genç kızın arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Eski Konak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23), sokak üzerindeki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. Arkadaş grubu yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları genç kızın bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Büçkün hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesine devam edilen Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EXTACY HAP GENÇ KIZIN SONU OLDU

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki gençleri gözaltına alarak emniyete götürdü. Polise verdikleri ifade de alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö.’nün arkadaşlarına extacy hap getirdiğini ve alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün’ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Gençlerin ifadelerinin ardından polis, E.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan E.Ö. hapları Üsküdar’da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söyledi.

TORBACI TUTUKLANDI

Bunun üzerine çalışmalara devam eden polis, E.Ö.’nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak K.’yı Kadıköy’de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Burak K.’cı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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