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Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uzmanlar uyarıyor: Ömrünü tamamladı! Yıkılıp yeniden yapılmalı

15.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unkapanı Köprüsü’nde kar sebebiyle üç defa açılma yaşanması İstanbul'da endişeye yol açtı. Yaklaşık 82 yıldır hizmette olan köprünün ömrünü artık doldurduğunu belirten uzmanlar, köprünün yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söylüyor.

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uzmanlar uyarıyor: Ömrünü tamamladı! Yıkılıp yeniden yapılmalı

İstanbul'daki Unkapanı Köprüsü, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu geçen hafta üç defa açıldı. Bu sebeple köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, çalışmların ardından yeniden açıldı. Yeni adıyla 'Atatürk Köpüsü' olan 82 yıllık köprünün artık ömrünü tamamladığını belirten uzmanlardan dikkat çeken bir öneri geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışması yapılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 31 Temmuz’da yeniden hizmete girdi. Ancak köprünün bağlantı noktası, kar yağışının etkili olduğu geçen hafta üç defa açıldı. Bu sebeple köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Problem giderildi, trafik kontrollü olarak verilmeye başladı.

"ÖMÜRLERİ 75-100 YIL CİVARINDA"

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; konuyu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik “Köprü, inşa edildiği tarihten günümüze dek yaklaşık 82 yıldır görevini güvenle yerine getirmiştir. Bu türden köprülerin tasarım ömürleri genelde 75- 100 yıl civarında. Köprünün ömrünün uzatılması için bir program çerçevesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılmalı. Kısa sürede çözüm için problemin yaşandığı genleşme derzlerinin, yerinde hızlıca yenilenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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"YIKILIP YENİDEN YAPILSIN"

İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Ergün de köprünün daha önce fırtına sebebiyle çöktüğünü, ardından ahşap dubalarla yapılıp 1954 yılında asfaltlandığını söyledi.

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O dönemde yeni köprü yapılmasının planlandığını ancak maliyeti sebebiyle olmadığını anlatan Ergün, şunları kaydetti: "Kışın sıcaklığın azalması sebebiyle demir malzeme büzülür ve küçülür. Köprüdeki açılma, fırtına yüzünden dubaları bağlayan zincirlerindeki problemden kaynaklanmış olabilir. Unkapanı Köprüsü eski olduğu için ömrünü tamamlamaya yakındır. Köprünün yıkılıp yeniden yapılması ya da yenilenmesi gerekir."

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