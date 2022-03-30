Ünlü anketçi açıkladı: ‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’ İşte anketlerdeki son durum…

Son dakika haberleri: MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları araştırmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP’nin yükselişinin ‘ilginç bir şekilde’ devam ettiğini belirten Kulat ‘CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sadece bu 4 partiden oluşan ittifak bile Cumhur ittifakının 3-4 puan kadar önüne geçmiş görünüyor şu anda’ ifadelerini kullandı.

Kulat, seçmene "Ekonomi nasıl yönetiliyor" diye sorduklarını ve gelen tepkiyle ilk kez karşılaştıklarını ifade ederek yüzde 83'lük kesimin ekonominin kötü olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Mehmet Ali Kulat, Youtube’da gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu olduğu programda şu açıklamaları yaptı:

‘HDP KİLİT SEÇMEN’

Yarın seçim olursa bugünkü sonuçlarda doğruysa sadece kendi verilerimiz açısında söylemiyorum bir sürü bu anlamda çalışma var. Şu anda iktidara millet ittifakı daha yakın. Eğer HDP’yi durdukları yer itibari ile Millet İttifakına daha yakın görürsek bu seçim farklı bir seçim olarak biter. Her zaman söylüyorum HDP kilit seçmen.

‘VATANDAŞ ONAYLIYOR AMA KAN KAYBINA ENGEL DEĞİL’

İktidarın zaman zaman yaptığı vatandaş tarafından kabul gören davranışları bile bunlar anketlerde pozitif bir etkiye neden olmuyor. Mesela şu anda Ukrayna Rusya savaşında hükümetin durduğu yeri vatandaş önemli ölçüde onaylıyor. Yine aynı şekilde Antalya’da ve İstanbul’da devam eden barış görüşmelerine arabuluculuk çalışmalarına vatandaş destek veriyor ama bunların hiç birisi anketlerde hükümetin şu andaki kan kaybını toparlamak adına yeterli olmuyor.

‘MİLLET İTİFAKI CUMHUR İTTİFAKININ 3-4 PUAN ÖNÜNDE’

Şimdi ittifakı iki türlü okumak gerekiyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sadece bu 4 partiden oluşan ittifak bile Cumhur ittifakının 3-4 puan kadar önüne geçmiş görünüyor şu anda. Bunu bir tek araştırma üzerinden söylemiyorum 3-4 aydır bu havayı yakaladı. İlginç bir şekilde CHP’de yavaş yavaş bir oy artışı var yüzde 26-27 bandına doğru çıkıyorlar. İYİ Parti’de biraz duraksamış bir yükseliş var ama o da yüzde 14-15 bandında devam ediyor bir düşüş yok en azından bu haliyle bile Cumhur İttifakının önünde bir fotoğraf var ama 50+1’i bulmanız önemli.

‘DEVA VE GELECEK PARTİSİNİN OY ORANI YÜZDE 7’YE YAKLAŞTI’

Burada tabi DEVA ve Gelecek Partisi de kilit parti, ikisinin de oy oranı birlikte bakıldığında yüzde 7 bandına yaklaştı. Tabi tekrar söyleyeyim biz seçmen itibari ile küçük partilerin değerlendirmesini şöyle yaparız. Vatandaş seçime yakın bu partilerde bir iktidar olma umudunu görürse bu partileri daha da büyütür ama iktidar olma ihtimalini görmezlerse küçük partiler çok minimize olurlar.

‘HİÇ BİR ZAMAN BÖYLE BİR ORAN GÖRMEDİK’

14 ilde çalışma yaptıklarını belirten Kulat, "Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’ Bunun en büyük nedeni ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor. Bu ayki yapmış olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET BUNU HİÇ ÜZERİNE ALMIYOR"

Son seçim anketinde ortaya çıkan yüzde 83’lük “ekonomi kötü yönetiliyor” oranının 'müthiş bir oran' olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat, "İşin kötü tarafı bu kötü yönetimle ilgili hükümet bunu hiç üzerine almıyor. Tek söyledikleri ‘Evet ekonomi iyi değil ama bu gelenler de iyi yönetemez’ diyorlar. Niye yönetmesin. Denediniz mi test mi ettiniz” diye konuştu.



