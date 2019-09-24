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Ünlü anketçi Adil Gür’den çarpıcı seçim değerlendirmesi! ‘Üçüncü bir ittifak çıkabilir’

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 23:58 | Son Güncelleme

Habertürk’te Veyis Ateş'in konuğu olan Adil Gür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adil Gür 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır." ifadelerini kullandı.

Ünlü anketçi Adil Gür’den çarpıcı seçim değerlendirmesi! ‘Üçüncü bir ittifak çıkabilir’

Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunumuyla yayınlanan Habertürk Gündem programının konuğu olan ünlü anketçi Adil Gür çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gür, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği 2023 seçimi ile ilgili olarak "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır."değerlendirmesinde bulundu.

İşte Gür’ün o açıklaması;

"ÜÇÜNCÜ BİR İTTİFAK ORTAYA ÇIKACAK"

“Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü bir ittifak.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI YANINA ALAN KAZANIR"

Saadet Partisi, Davutoğlu, Babacan ve İYİ Parti. Neden? Şayet CHP ve HDP zorlanırsa, CHP ve HDP’nin daha fazla yakınlaşması konuşulursa, böyle bir huzursuzluk olursa diyorum. Bu bir varsayım. Çok yazılıp çiziliyor. İYİ Parti AK Parti’ye doğru kayıyor. Efendim İYİ Parti ve MHP yer değiştirecekmiş. Bir sürü seneryolar yazılıyor. Tek cümle diyorum ki Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Ama üçüncü ittifakı yanına alan kazanır. Öyle bir durum var işte”

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