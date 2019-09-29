HABER

Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni İstanbul açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul'daki 5,8 deprem sonrasında olası büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, Türkçe yeni bir tweet atarak İstanbullulara seslendi.

Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulunarak, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiğini vurguladı.

YENİ BİR TÜRKÇE TWEET DAHA

Hoogerbeets bugün ise yeni bir tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Deprem uzmanı attığı tweette, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa" ifadelerine yer verdi.

1

ÖNCEKİ GÜN DE TÜRKÇE TWEET ATMIŞTI

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tutarken, Hoogerbeets önceki gün sorulara kayıtsız kalamadı ve Türkçe bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı;

"Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz."

2

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başladı. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekledi. Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yılı kutlandı Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yılı kutlandı 
- Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalar taşınıyor- Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalar taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
frank hoogerbeets Deprem Kahini

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de hırsızlar camideki bankı çaldı

'Pes' artık dedirten görüntü! Bu da oldu

Bakanlıktan mühürlü binalara inceleme! Korkutan tespit

Deprem en çok o binaları vurdu! Korkutan tespit

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

HDP il eş başkanları gözaltına alındı

Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.