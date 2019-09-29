Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulunarak, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiğini vurguladı.

YENİ BİR TÜRKÇE TWEET DAHA



Hoogerbeets bugün ise yeni bir tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Deprem uzmanı attığı tweette, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ GÜN DE TÜRKÇE TWEET ATMIŞTI



Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tutarken, Hoogerbeets önceki gün sorulara kayıtsız kalamadı ve Türkçe bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı;

"Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz."