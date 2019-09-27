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Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:20 | Son Güncelleme

Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets sosyal medya üzerinden kendisine gelen binlerce sorudan sonra Türkçe tweet attı. Hoogerbeets, "Deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habericisi ya da tetikleyicisi mi?' sorusunu sormaya başladı.
Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak bugün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!
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Anahtar Kelimeler:
frank hoogerbeets istanbul deprem Silivri

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