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  4. Ünlü iş insanı Anand Mahindra astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı

Ünlü iş insanı Anand Mahindra astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 20:10 | Son Güncelleme

Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından Anand Mahindra'nın Amerikan seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı bir paylaşım viral oldu. Mahindra'nın yayınladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ı mağlup edeceğine dair astrolojik tahmin binlerce beğeni aldı ve tekrar paylaşıldı.

Ünlü iş insanı Anand Mahindra astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı

Çokuluslu Mahindra Group şirketinin başkanı olan Anand Mahindra, Trump-Biden yarışının başa baş geçeceğini fakat kazanan tarafın Trump olacağını öne süren astrolojik bir tahmin paylaştı.

TAHMİNİN SAHİBİ ASTROLOG AÇIKLANMADI

Bu tahmin ise bir astroloğun güneşin mevcut pozisyonu ile Trump'ın burcuna dayanıyor. Mahindra tahminin sahibi olan astroloğun kim olduğunu açıklamadı.

Tweet'le karşılaşan bazı Twitter kullanıcıları da, Trump'ın kazanacağını öngören diğer astrologların tahminlerini paylaştı.

Hindistan'da büyük karar ve tercihlerle ilgili olaylarda astrologlara danışmak oldukça yaygın. BBC'nin haberine göre; politikacılar arasında da çok yaygın bir davranış bu. Hatta mevcut Başbakan Narendra Modi'nin de astrologlara danıştığı ifade ediliyor.

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