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Ünlü isim müzede cam bir odaya kapandı! 1 ay boyunca hiç çıkmayacak... Ziyaretçiler her detayı izleyebilecek

01.02.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçikalı yazar Saskia De Coster, yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki cam bir odaya kapandı. Müzeye gelen ziyaretçilerin kitabını yazarken yazarı izleyebileceği öğrenilirken yazar yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını cam odanın arkasındaki bölümde giderecek. Ancak yazar, odada kaldığı süre boyunca kimseyle konuşmayacak. İşte detaylar...

Ünlü isim müzede cam bir odaya kapandı! 1 ay boyunca hiç çıkmayacak... Ziyaretçiler her detayı izleyebilecek

Belçika'da yazar Saskia De Coster'ın yeni kitabını yazmak üzere bir müzede cam odaya kapanmadı gündem oldu. Ülkenin Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesinde cam duvarlı 12 metrekarelik odaya yerleşen yazar De Coster, burada bir ay boyunca yeni kitabını tamamlamak için çalışacak. Yazarın kitap yazma sürecini müzeye gelen herkesin izleyebileceği öğrenilirken bu süre zarfında yazar kimseyle konuşmayacak. İşte detaylar...

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GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI CAM ODANIN ARKASINDAKİ BÖLÜMDE GİDERECEK

Performansına "Yazar Burada" adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek.

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ZİYARETÇİLER YAZARI İZLEYEBİLECEK

Müzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken yazarı izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak.

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KİMSEYLE KONUŞMAYACAK

De Coster, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak.

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"EN KÖTÜ İHTİMALLE DENEYİMLERİM ZENGİNLEŞECEK"

Performansı hakkında Belçika basınına konuşan De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek." dedi.

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Belçikalı yazar, "Küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence histeri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim." diye konuştu.

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"GÖRÜNMEYEN EMEĞİ GÖRÜNÜR KILMAK"

De Coster, ayrıca yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, "görünmeyen emeği görünür kılmak" istediğini söyledi. (AA)

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