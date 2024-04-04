HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü isimleri dolandırmıştı! Seçil Erzan ile ilgili yeni karar

Ünlü isimleri dolandırmıştı! Seçil Erzan ile ilgili yeni karar

04.04.2024 18:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ile ilgili yeni bir karar verildi. Dosya üzerinden yapılan incelemede sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ünlü isimleri dolandırmıştı! Seçil Erzan ile ilgili yeni karar

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı.

YENİ KARAR

Dosya üzerinden yapılan incelemede sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Öte yandan 8 Mart tarihinde görülen ve yaklaşık 13 saat süren duruşmada mahkeme, Müştekilerden Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına, Fatih Terim’in tanık olarak dinlenmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmesine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla ile diğer banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine ve banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun dinlenmesine ilişkin talebin bu tanıklar dinlendikten sonra değerlendirilmesine karar vermişti. Duruşma ise 24 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusuYSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu
Hastanede müdür yardımcısı ile teknikerden tekme tokat kavga!Hastanede müdür yardımcısı ile teknikerden tekme tokat kavga!
Görevden alındığı iddia edilmişti! AK Partili isimden Özlem Zengin açıklamasıGörevden alındığı iddia edilmişti! AK Partili isimden Özlem Zengin açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Seçil Erzan
En Çok Okunan Haberler
'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

Adana'da 'mazbata meydan muharebesi'

Adana'da 'mazbata meydan muharebesi'

Bir dönem kapanıyor! Arçelik ismi tarih oluyor

Bir dönem kapanıyor! Arçelik ismi tarih oluyor

Kilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldı

Kilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldı

Belediyede devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

Belediyede devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

29 kişinin yanarak can verdiği Masquerade yangınında kurtulan tek işçi nasıl hayatta kaldığını anlattı! Kahreden detay: İnsanlar kaçmayı bıraktı

29 kişinin yanarak can verdiği Masquerade yangınında kurtulan tek işçi nasıl hayatta kaldığını anlattı! Kahreden detay: İnsanlar kaçmayı bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.