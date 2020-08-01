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Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen 17 yaşındaki Graham Ivan Clark tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2020 00:15 | Son Güncelleme

Aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ismin Twitter hesabınının ele geçirilmesi olayıyla ilgili ABD'de 17 yaşındaki Graham Ivan Clark tutuklandı.

Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen 17 yaşındaki Graham Ivan Clark tutuklandı

15 Temmuz günü Twitter siber korsanlarının saldırısına uğramış ve eski ABD Başkanı Barack Obama, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, SpaceX'in kurucu Elon Musk ve ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden gibi isimlerin hesapları ele geçirilmişti.

SİBER KORSAN EKİBİ YAKALANDI

Yapılan soruşturma sonucunda Florida eyaletindeki Tampa şehrinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç tutuklandı. FBI ve ABD Ulusal Gizli Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Twitter’daki ünlü isimlerin hesaplarını ele geçiren bu hesaplarını kullanarak yaklaşık 100 bin dolar para toplayan siber korsan ekibi yakalandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

ABD’nin Florida kentinde bulunan Tampa şehrinde 17 yaşındaki Graham Ivan Clark soruşturma kapsamında tutuklandı. Clark, siber korsanlık operasyonunun elebaşı olmakla suçlanırken 17 yaşında olması dikkat çekti.

SİBER KORSANLIKLA SUÇLANACAK

Clark’ın yanında iki kişinin daha siber korsanlık operasyonuyla ilgili suçlandığı bildirilirken Twitter’ı zor duruma sokan çetenin yaklaşık 30 eyalet tarafından siber korsanlıkla suçlanacağı belirtiliyor. Yakalanan diğer iki sanıktan Mason Sheppard’ın İngiltere’de ikamet ettiği Nima Fazeli’nin ise Orlando’da yaşadığı ifade edildi

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