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Ünlü kısa video platformundan 'Benim Tasarımım' kampanyası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Popüler kısa video platformu TikTok, eğlenceli kampanyalarıyla kullanıcılarına yaratıcılıklarını sergilemeleri için ilham vermeye devam ediyor. Son olarak kullanıcılarının içindeki tasarımcıya odaklanan TikTok, #BenimTasarımım etiketiyle bir kampanya başlattı. Kullanıcıların kendin yap konseptli tasarımlarını paylaştıkları kampanya yoğun ilgi gördü ve 182.4 milyon izlenmeye ulaştı.

Ünlü kısa video platformundan 'Benim Tasarımım' kampanyası!

Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle birlikte yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, alışveriş eğilimlerimiz kadar hobilerimiz de değişti. Bununla birlikte evimizdeki pek çok eşya, değişik tasarımlar için potansiyel malzemeler olmaya başladı.

Bu düşünceden yola çıkan TikTok kullanıcıları, tasarımlarını uygulama üzerinden #BenimTasarımım etiketiyle sergilemeye ve paylaşmaya başladı. Paylaşılan videolar arasında; yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen kolay malzemelerle giysi, çanta, mobilya ve dekoratif tasarımları anlatan kısa eğitici videolar yer alıyor
Eski kottan yeni kıyafet, kullanılmayan kaplardan güzel saksılar
Birçok kullanıcı, #Benim Tasarımım etiketi altında eski mobilyaların ve el yapımı ürünlerin nasıl yeniden kullanılacağına dair fikirleri anlatan ve adım adım yapılışını gösteren pratik videolar paylaşıyor.

TikTok kullanıcısı @yarenbaskal hesabında geri dönüştürülmüş yoğurt kaplarıyla nasıl değişik saksılar yapıldığını izleyebilir; @punchprojectt adlı hesaptan minder yapmak için dikiş dersi alabilirsiniz. Tasarımcı Göze Şener de eski kot pantolonlarını atmak istemeyenler için ilginç bir tasarım fikri paylaştı.

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