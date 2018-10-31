Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

"Biliyor musunuz? ÜRGÜP’un iki dönem belediye başkanlığını yapan mühendis Bekir Ödemiş’in PM’nin kararıyla CHP’den aday adaylığına başvurduğunu... NİĞDE’nin saygın hâkimlerinden merhum Ahmet Karaca’nın İstanbul’da yaşayan oğlu avukat Uğur Karaca’nın da adaylık başvurusu yaptığını... AVCILAR Belediyesi’nde uzun süre başkan yardımcılığı ve özel kalem müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Burçin Baykal’ın Küçükçekmece’deki adaylık başvurusunda bulunmasının tepki uyandırdığını... SİLİVRİ’de üç kez başkanlık yaptıktan sonra iki kez aday gösterilmeyen Selami Değirmenci’nin şimdi de üçüncü başvuruda bulunduğunu... KADIKÖY’de 5 dönem belediye başkanlığı yapan avukat Selami Öztürk’ün adaylığa yine talip olduğunu... ESKİ Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci’nin oğlu nalbur Ali Rıza’nın Avcılar’dan adaylık başvurusunda bulunduğunu.... TİYATRO sanatçısı Altan Gördüm’ün kendisine teklif gelirse İzmir Foça’dan aday olmak istediğini... ADANA’da ANAP, DYP, AKP ve MHP’den 5 dönem belediye başkanlığı yapan Aytaç Durak’ın, yeniden adaylık için ortaya çıkarak CHP ve İYİ parti adaylığı için ‘ortam’ yaratmak için demeçler verdiğini..." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız )

CHP yönetiminin İstanbu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi büyükşehirlerin adaylarını açıklamak için ise acele etmeyeceğini belirten Bayer, bugünkü "CHP'de önseçim sınırlı yerde yapılacak" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?

Altan Gördüm, 1 Aralık 1958 yılında Adana'da doğmuştur. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileşladı. Aynı zamanda 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katılarak tiyatro eğitimleri aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Ardından Ankara Sanat Tiyatrosunda 1995-1996 sezonuna kadar, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı.

1996 yılında İzmir'e yerleşti 2000 yılına kadar orada yaşadı. 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan davet alınca yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarına burada devam etti.

2009 yılında eşi Vahide Perçin ile beraber İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu açtı. 2013 yılında "Beni Böyle Sev" dizisinde Alper Saldıran, Zeynep Çamcı, Eda Ece, Ozan Osmanpaşaoğlu, MertTurak, Burcu Biricik, Yusuf Akgün, Selen Uçer ile birlikte rol aldı. 2014 yılında "Yunus Emre: Aşkın Sesi" adlı sinema filminde Sarı Saltuk karakterini canlandırırken Altan Erkekli, Devrim Evin, Burak Sergen, Bülent Emin Yarar, Sinan Albayrak ile beraber oynadı.

Altan Gördüm, 1991 yılından beri tiyatro oyuncusu Vahide Perçin ile evli iken 22 yıldır evli olduğu eşinden Mart 2013'de boşandı. Alize Gördüm (d.1994) adında bir kızları vardır.

