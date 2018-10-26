Ünlü oyuncuya 'CIA ajanı' suçlaması

Haftalık televizyon programında Jolie'nin ziyaretini değerlendiren Cabello, “Bunlar emperyalizmin, CIA'in, Pentagon'un ve faaliyet göstermek için emperyalizme ihtiyaç duyan tüm o yapıların birer ajanı” dedi.

Jolie'nin ABD'deki 43 milyon yoksul konusunda endişe duyması gerektiğini söyleyen Cabello, ABD'nin kayıt dışı göçmenler konusundaki ‘sıfır hoşgörü' politikası nedeniyle Meksika sınırında ebeveynleri gözaltına alınan ve ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklara atfen ünlü oyuncuya ‘kafeslere kapatılan çocuklara odaklanmasını' tavsiye etti.

Zira Jolie'nin ziyaretinin sınırda yaşanan bu olayları geri plana atma çabası olduğunu savunan Cabello, “Bizim hala kendi kolonileri olduğumuzu sanıyorlar, o yüzden halkı kandırmak için yalancı bir oyuncuyu kameralar karşısına çıkardılar. Sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Neyse ki bizim halkımız durumun farkında” diye konuştu.

Jolie'nin Venezuela'nın haritadaki yerini bile gösteremeyeceğini söyleyen Cabello, “Venezuela'yı seven bir aktris, o kadar çok seviyor ki Venezuela'nın nüfusunu soruyorsunuz ama ülkenin haritada nerede olduğu konusunda en ufak bir fikri bile yok” ifadelerini kullandı.

