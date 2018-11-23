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Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Antalya'daki Konyaaltı sahilinde yazın bitmesiyle ilginç görüntüler yer aldı. Bir vatandaşın dedektörle değerli eşya ve madeni para araması dikkat çekti

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Konyaaltı sahiline, kent merkezine yakın bir ilçeden gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, gün boyu dedektörle dolaştı. Elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek madeni para ve metal eşyaları kumun altından çıkaran kişi, bunu eğlenmek için yaptığını dile getirdi.

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Şahıs, "Burada hem güneşin hem de güzel havanın tadını çıkarıyorum. Aldığım metal detektörüyle de sahilde yürüyorum. Şu ana kadar birkaç lira ve bol miktarda amatör balıkçıların kullandığı balık kurşunu buldum" dedi.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
Dedektör Antalya Konyaaltı Sahili

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