Resimleriyle sanat dünyasında silinmez izler bırakan ressamlar, aşk hikayeleri, platonik aşkları ya da tutkuları ile de romantik anılar bırakmışlardır. Birçoğu bilinmeyen ya da çok az kişi tarafından bilinen bu aşk hikayeleri belki de hiç umulmadık bir resmin arkasında gizli aşklar barındırmaktadır. Ünlü ressamların bilinmeyen aşk hikayeleri zaman içinde yapılan araştırmalar ve bulunan kanıtlarla gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.

Ünlü ressamların bilinmeyen aşk hikayeleri nelerdir?

Çok ünlü ressamların o kadar da ünlü olmayan aşk hikayeleri, onların yaşamlarını ve sanatlarını derinden etkilemiştir. Bu ressamlar hakkında bildiklerimizin ardında gizlenmiş olan gerçekler çok şaşırtıcı olabilir.

İşte en ünlü ressamların az bilinen ya da hiç bilinmeyen gün yüzüne çıkmamış aşk hikayeleri ve hayatlarına olduğu kadar sanatlarına da etkileri:

Salvador Dali

Deli mi dahi mi olduğu hala tartışılan Salvador Dali, eşi Gaia ile ardında unutulmaz bir aşk hikâyesi bırakmıştır. Onların aşkı Dali’nin sürrealist eserlerine ilham kaynağı olmuş, tutkulu çift 54 yıllık bir beraberliğe birlikte yürümüşlerdir. Onların bir araya gelmesi Gaia’nın Dali’ye sanatında ilham olması ile gerçekleşmiş, birbirlerine karşı koymakta zorlanan çift bir araya gelerek aşklarıyla yeni bir sanat akımının doğmasında da etkili olmuştur.

Vincent Van Gogh

Kulağını kesen ressam olarak tarihe geçen Vincent Van Gogh, az bilinen aşk hayatı ile de kalplerde derin bir iz bırakmıştır. Van Gogh’un bir doktor kızı olan Margureite Gachet’e duyduğu aşkın ilk adımları genç kadına olan hayranlığı ile atılmıştır. Ressamın sanrılarla dolu acılı hayatında bir ışık olan genç kadın, sadece mektuplar aracılığı ile onunla büyük bir aşkı paylaşmıştır. Sonu acı biten aşk, Van Gogh’un duygusal ve ruhsal çöküntüsü nedeniyle onun intiharıyla sona ermiştir.

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey, Osmanlı döneminin en ünlü ressamlarından biridir. Dünyaca ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eseri ile de bilinen Osman Hamdi Bey, yaşadığı büyük bir aşk hikâyesi ile de sanatını derinleştirmiştir. Onun büyük bir aşk beslediği Marie Alexander, ressamın öğrencisidir ve hem güzelliği hem de yeteneği ile ressamı etkilemiştir. Karşılıksız olmayan bu aşk sosyal statü sınıf farklılıkları gibi durumlar nedeniyle yaşanamamış ancak platonik olarak da kalmamıştır. Hata Osman Hamdi Bey’in ölümünün ardından Marie, kendini, ondan geriye kalan eserleri korumaya ve tanıtmaya adamıştır.

Frida Kahlo

Frida Kahlo, kendini gibi bir ressam olan Diego Rivera ile büyük bir aşk hikayesi paylaşmıştır. Frida’dan geriye kalan yazılı notlar ve günlükler ile gün yüzüne çıkan aşk hikâyesi Frida’nın acı dolu yaşamında bir ışık gibi görünse de aslında onun acısını katlayan bir acıya dönüşmüştür.