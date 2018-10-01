Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın'ın, durumunun iyi gittiğini ve bu hafta içinde yeniden ekranlara döneceğini öğrenildi.
Aydın'ın durumu düzelene kadar yerine hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol'un geçmesi bekleniyor. Ahmet Hakan'ın Ana Haberi bırakmasının ardından NTV'den Kanal D'ye transfer olan tecrübeli sunucu, Mayıs ayından beri Kanal D Ana Haber'de izleyici ile buluşuyordu.
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...
THY uçağında korku dolu dakikalar!
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!
Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!
Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı
Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı! Dönüştüğü şey inanılmaz
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum