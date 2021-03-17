HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü tatil beldesinde büyük skandal: Yüzde 55'i mermer tozu çıktı!

Ünlü tatil beldesinde büyük skandal: Yüzde 55'i mermer tozu çıktı!

17.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ünlü tatil beldesinde büyük skandal: Yüzde 55'i mermer tozu çıktı!

Muğla'nın öne çıkan ilçelerinden Bodrum ve Milas'taki bazı oteller sahiller beyaz kum sermeye başladı. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemeler neticesinde Pina yarım adasındaki bir otelin kumlarının yüzde 55'inin mermer tozu olduğu anlaşıldı. Müdürlük, otele 270 bin lira para cezası kesti.

Geçtiğimiz yıl Bodrum’u Maldivlere çevirmek isteyen bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başlamıştı. Otellerin serdiği beyaz kumlar mermer tozu çıkınca Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından şok baskınlar yapılarak kumlar kaldırılmış ve otellere para cezası uygulanmıştı. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sahillere tekrar beyaz kum sermek isteyen oteller denetlenmeye başlandı.

AW270434_02

YÜZDE 55'İ MERMER TOZU ÇIKTI

Pina yarım adasından lüks bir otel sezon yaklaştığı için sahile beyaz kum sermeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine otele giden Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kumdan numune alarak analize gönderdi. Yaklaşık 10 günde analiz edilen beyaz kumun içerisindeki maddeler teker teker incelendi. Yapılan incelemeler sonrası ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu olduğu öğrenildi.

AW270434_01

İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ve mermer tozunun çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçerek otele 270 bin lira para cezası uyguladı. Kumların sahilden kaldırılması için ise çalışma başlatılacağı öğrenildi.

KİM SATIYOR?

Öte yandan mermer tozlu beyaz kumların kimler tarafından satıldığı, satılırken analiz raporlarından insan sağlığına zararı yok raporlarının olup olmadığı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar ise kumu satanların da incelemeye alınmasını istedi.

AW270434_03

BODRUM'UN DOĞALLIĞINA AYKIRI

Yapılan çalışmaların Bodrum’un doğallığına aykırı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, “Kuvars kumu denilen mermer tozu kullanılmaya çalışılmakta. Bunun kullanılması yasal olarak da mümkün değildir. Buna rağmen göze hitap eden, müşteriyi cezbeden bembeyaz kumsalları olan plajlar yapılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılan işin Bodrum’un doğallığına uymadığı, dolayısı ile bunu yapmamalarını ve bulundukları bölgelerdeki plajların Bodrum’un doğal ürünleri ile güzelleştirerek düzenlemelerini ve insan sağlığını ön planda tutmalarını rica ediyorum” dedi.

CİĞERLERE YAPIŞIYOR

Mermer tozlu ciğerlere hemen yapıştığı ve kanserojen madde içerdiği öğrenildi. Denizle temas ettiği anda ise betonlaşmaya yol açtığı deniz canlılarını ise yok ettiği ortaya çıktı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Tüyler ürperten görüntü! Feci şekilde can verdiTüyler ürperten görüntü! Feci şekilde can verdi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik

Vali böyle uyardı! 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik

AKM'de sona gelindi: İskele sökülüyor! İşte içeriden yeni görüntüler

AKM'de sona gelindi: İskele sökülüyor! İşte son görüntüler

Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı

Alarm zilleri bu kez o için çalıyor! 'Kırmızıya çok az kaldı'

18 Mart'ta bankalar açık mı? 18 Mart'ta bankaların çalışma saatleri...

18 Mart'ta bankalar açık mı?

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

Vaka sayısının arttığı ilde kırmızı alarm! 'Sokağa çıkmayın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.