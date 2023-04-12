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  4. Ünlü uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı! Ele geçirilen o silah böyle görüntülendi…

Ünlü uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı! Ele geçirilen o silah böyle görüntülendi…

12.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan kırmızı bültenle aranan ve Sarıyer’de saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya ile 5 örgüt üyesi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi. Emniyet’e girişte görüntülenen Çetinkaya’nın görüntüleri dikkat çekerken ele geçirilen bir silah da böyle getirildi…

Ünlü uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı! Ele geçirilen o silah böyle görüntülendi…

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya ve 5 suç örgütü üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer'de yanındakilerle birlikte yakalanan Urfi Çetinkaya ile gözaltına alınan 5 örgüt üyesi ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Çetinkaya ve beraberindekiler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Urfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Örgüt üyelerinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sırasında ele geçirilen silah ve dokümanlar da incelenmek üzere emniyet binasına getirildi.

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Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu Urfi Çetinkaya

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