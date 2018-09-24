HABER

Ünlü yönetmen Bela Tarr, Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'a özel atölye düzenlemek üzere kente geldi - Ünlü yönetmen, kısa film çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekan keşfi yaptı

  1. Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan dünyaca ünlü yönetmen Bela Tarr, ilk olarak pazarda mekan keşfine çıktı.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere kente geldi.

Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, ilk kez usta yönetmenle buluştu. Uluslararası
Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı, proje
geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında
mekan keşfine çıktı.

Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3
Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına
mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardımBM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım
Tabiat parkı yakınındaki çöp depolama alanına tepki için yolu kapattılarTabiat parkı yakınındaki çöp depolama alanına tepki için yolu kapattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
55. Uluslararası Antalya Film Festivali Antalya Film Forum Bela Tarr yönetmen

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! Gasp ettiği taksiyle araçlara çarptı, polisle çatıştı

İstanbul'da dehşet anları! Gasp ettiği taksiyle araçlara çarptı, polisle çatıştı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Van'da tedirgin eden gelişme! Tek tek ölüyorlar

Van'da tedirgin eden gelişme! Tek tek ölüyorlar

Van'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Van'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Af teklifiyle ilgili yeni gelişme! MHP'den Alaattin Çakıcı yanıtı

Af teklifiyle ilgili yeni gelişme! MHP'den Alaattin Çakıcı yanıtı

Son dakika! Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı

Son dakika! Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.