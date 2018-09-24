Ünlü yönetmen Bela Tarr, Antalya'da

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere kente geldi.
Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, ilk kez usta yönetmenle buluştu. Uluslararası
Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı, proje
geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında
mekan keşfine çıktı.
Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3
Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına
mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.
Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!
Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler
İnternet randevusu kanlı bitti!
MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Evlilik yarışmasında damatlardan vazgeçip stüdyoyu terk ettiler!
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor
Ankara'da ormanda sır cinayet
Okuyucu Yorumları 0 yorum