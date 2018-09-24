Ünlü yönetmen Bela Tarr, Antalya'da

Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan dünyaca ünlü yönetmen Bela Tarr, ilk olarak pazarda mekan keşfine çıktı.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere kente geldi.

Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, ilk kez usta yönetmenle buluştu. Uluslararası

Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı, proje

geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında

mekan keşfine çıktı.

Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3

Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına

mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.

