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UNRWA Direktörü'nden "Gazze'deki gösterilerde 40 çocuk öldürüldü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze Direktörü Mathias Shamali: "Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 13'ü UNRWA'nın öğrencisi 40 Filistinli çocuğun İsrail kurşunlarıyla öldürülmesi çocukların maruz kaldığı şiddet türlerinden sadece biri"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Mathias Shamali, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 40 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'deki bir okulda düzenlenen "Çocuklara karşı şiddetten arındırılmış bir çevre için el ele" kampanyasına destek veren Shamali, burada yaptığı konuşmada, Filistinli çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shamali, "Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 13'ü UNRWA'nın öğrencisi 40 Filistinli çocuğun İsrail kurşunlarıyla öldürülmesi çocukların maruz kaldığı şiddet türlerinden sadece biri." dedi.

- "Mülteciler için köklü bir çözüm bulunana kadar hizmetlerimize devam edeceğiz"

UNRWA Gazze Direktörü ayrıca mülteciler meselesinde köklü bir çözüme ulaşılana kadar hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Shamali, "Mülteciler meselesinde adil, mantıklı ve nihai bir çözüme ulaşmalıyız. Mülteciler için köklü bir çözüm bulunana kadar hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Shamali ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, dün Ürdün'deki en büyük Filistin mülteci kampının bulunduğu Beka'ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında dile getirdiği "UNRWA'ya bağlı 700 okulun eğitim vermeye devam edeceği" şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl eylemler düzenliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerlerinin söz konusu barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'dan fazla Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından, Filistin genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı. Washington yönetimi, geçen yıl da UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi Mathias Shamali UNRWA

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