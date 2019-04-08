Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Mathias Shamali, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 40 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'deki bir okulda düzenlenen "Çocuklara karşı şiddetten arındırılmış bir çevre için el ele" kampanyasına destek veren Shamali, burada yaptığı konuşmada, Filistinli çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shamali, "Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 13'ü UNRWA'nın öğrencisi 40 Filistinli çocuğun İsrail kurşunlarıyla öldürülmesi çocukların maruz kaldığı şiddet türlerinden sadece biri." dedi.

- "Mülteciler için köklü bir çözüm bulunana kadar hizmetlerimize devam edeceğiz"

UNRWA Gazze Direktörü ayrıca mülteciler meselesinde köklü bir çözüme ulaşılana kadar hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Shamali, "Mülteciler meselesinde adil, mantıklı ve nihai bir çözüme ulaşmalıyız. Mülteciler için köklü bir çözüm bulunana kadar hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.