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UNRWA Genel Komiserinden "mali kriz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

UNRWA Genel Komiserinden "mali kriz" açıklaması

ÖLÜ DENİZ (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Christian Sanders, UNRWA'nın kuruluşundan bu yana mali anlamda en büyük krizden geçtiğini söyledi.

Ağustos ayında UNRWA Genel Komiserliğine atanan Sanders, ilk basın toplantısını Ürdün'ün Batı Şeria sınırındaki Ölü Deniz bölgesinde yaptı.

UNRWA'nın, kuruluşundan bu yana ekonomik olarak en kötü dönemden geçtiğini belirten Sanders, Filistinli mültecilerin "temel hizmetleri ve insani ihtiyaçlarının" karşılanması için donör ülkelere ödemelerini yapma çağrısında bulundu.

Sanders, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu, gelecek ay yapılacak yiyecek ve ilaç dağıtımı için de ek 40 milyon dolar gerektiğini kaydetti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün

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