HABER

UNRWA'nın görev süresi ABD'nin itirazlarına rağmen 3 yıl uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 00:05 | Son Güncelleme

UNRWA'nın görev süresi ABD'nin itirazlarına rağmen 3 yıl uzatıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresi yenilendi.

BM Genel Kurulu'nda 4. Komite'de yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken ABD ve İsrail "hayır" oyu kullandı, 7 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığı UNRWA'nın görev süresi Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüte destek veren ülkelere teşekkür etti.

Mansour, UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl hakkındaki iddialar ve istifasına ilişkin ise Krahenbühl'ün ''Filistin'li mültecilerin yanında durduğu için işinden olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin mali desteği kesmesinin ardından bütçe krizi ile karşı karşıya kalan UNRWA, son olarak ''görevini kötüye kullandığı'' iddia edilen örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'in istifasıyla gündeme gelmişti.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

- BM'den İsrail'e Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar için soruşturma çağrısı

Öte yandan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten Mladenov, yaşanan trajedi nedeniyle İsrail hakkında hızlı bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etmişti. Yetkili, hedef alınan binanın boş olduğunu "düşündüklerini" kaydetmişti. İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında... Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...
Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıDüzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın Marmaray'da da olay çıkarmışKaraköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın Marmaray'da da olay çıkarmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD BM Filistin israil UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.