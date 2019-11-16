UNRWA'nın görev süresi ABD'nin itirazlarına rağmen 3 yıl uzatıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresi yenilendi.

BM Genel Kurulu'nda 4. Komite'de yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken ABD ve İsrail "hayır" oyu kullandı, 7 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığı UNRWA'nın görev süresi Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüte destek veren ülkelere teşekkür etti.

Mansour, UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl hakkındaki iddialar ve istifasına ilişkin ise Krahenbühl'ün ''Filistin'li mültecilerin yanında durduğu için işinden olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin mali desteği kesmesinin ardından bütçe krizi ile karşı karşıya kalan UNRWA, son olarak ''görevini kötüye kullandığı'' iddia edilen örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'in istifasıyla gündeme gelmişti.