HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Unutulan telefon General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa çıktı! İşte fiyatı...

Unutulan telefon General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa çıktı! İşte fiyatı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa sunuldu. 1 yıl önce düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan General Mobile GM 9 Plus, takvimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü gösterdiğinde çeşitli satış kanalları aracılığıyla satışa çıktı. Peki General Mobile GM 9 Plus'ın fiyatı ne kadar?

Unutulan telefon General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa çıktı! İşte fiyatı...

General Mobile GM 9 Plus, bundan 1 yıl önce düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. 2020 Mobil Dünya Kongresi'ni (her ne kadar iptal edilse de) konuştuğumuz şu döneme kadar General Mobile GM 9 Plus satışa sunulmadı. Aradan geçen 1 yılın ardından takvimler tam da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü gösterdiğinde GM 9 Plus satışa çıktı.

GENERAL MOBİLE GM 9 PLUS ÖZELLİKLERİ

General Mobile GM 9 Plus'ın özelliklerini aradan geçen 1 yılın ardından hatırlatmakta fayda var. GM 9 Plus'ın kalbinde MediaTek Helio P60 işlemcisi yatıyor. Bu işlemcinin yanında ise 3GB RAM bulunuyor. 32 GB dahili hafızaya sahip olan GM 9 Plus, MicroSD kart desteği sayesinde dahili hafızasını 256 GB'a kadar arttırabiliyor. Telefonun ekranı ise 6,23 büyüklüğünde ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip. Şimdi de General Mobile'ın üzerinde durduğu noktalardan birine gelelim yani kameralara.

General Mobile GM 9 Plus arka kamera kurulumu

GM 9 Plus'ın ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde. Telefonun arka tarafında bizleri bir çift kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralardan birisi 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ana kamerası ise 12 MP çözünürlüğünde ve bu kamera f/1.7 diyafram değeri sunuyor. Bu sayede General Mobile GM 9 Plus fiyatının da üzerinde bir kamera performansı veriyor. Hazır fiyat demişken, şimdi de dilerseniz GM 9 Plus'ın fiyatına geçelim.

GENERAL MOBİLE GM 9 PLUS FİYATI

General Mobile GM 9 Plus, 1499 TL'den satışa sunuluyor. Eğer General Mobile GM 9 Plus sahibi olmak istiyorsanız, çeşitli satış kanalları aracılığıyla bir GM9 Plus satın alabilirsiniz.

GENERAL MOBİLE GM 9 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

  • MediaTek Helio P60 işlemci
  • 3 GB RAM
  • MicroSD kart desteği ile 256 GB'a kadar arttırılabilen 32 GB dahili depolama alanı
  • 6,23 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde IPS ekran
  • Biri 12 MP, diğeri 5 MP olmak üzere çift arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 3450 mAh batarya
  • Android 9.0 işletim sistemi (Android One destekli)
  • USB Type-C girişi, NFC desteği
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldıYerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
General Mobile General Mobile GM 9 Plus Gm 9 Plus General Mobile GM 9 Plus Özellikleri General Mobile GM 9 Plus Fiyatı GM 9 Plus özellikleri GM 9 Plus fiyatı Android One akıllı telefon 14 şubat sevgililer günü

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Huawei için büyük fırsat

Huawei için büyük fırsat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro için tasarlanan ilginç aksesuar görenleri şaşırttı!

Xiaomi Mi 10 ile birlikte tanıtılan aksesuar görenleri şaşırttı!

Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

Google, Nest cihazlar için talepte bulundu

Google güvenlik önlemlerini artırıyor

Xiaomi telefonlarda bu yöntem ile reklamları engelleyebilirsiniz

Xiaomi telefonlarda bu yöntem ile reklamları engelleyebilirsiniz

Xiaomi’nin bu yıl işi sağlama alacağı belli oldu

Xiaomi Mi 10 ile ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.