Unutulan telefon General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa çıktı! İşte fiyatı...

General Mobile GM 9 Plus, bundan 1 yıl önce düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. 2020 Mobil Dünya Kongresi'ni (her ne kadar iptal edilse de) konuştuğumuz şu döneme kadar General Mobile GM 9 Plus satışa sunulmadı. Aradan geçen 1 yılın ardından takvimler tam da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü gösterdiğinde GM 9 Plus satışa çıktı.

GENERAL MOBİLE GM 9 PLUS ÖZELLİKLERİ

General Mobile GM 9 Plus'ın özelliklerini aradan geçen 1 yılın ardından hatırlatmakta fayda var. GM 9 Plus'ın kalbinde MediaTek Helio P60 işlemcisi yatıyor. Bu işlemcinin yanında ise 3GB RAM bulunuyor. 32 GB dahili hafızaya sahip olan GM 9 Plus, MicroSD kart desteği sayesinde dahili hafızasını 256 GB'a kadar arttırabiliyor. Telefonun ekranı ise 6,23 büyüklüğünde ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip. Şimdi de General Mobile'ın üzerinde durduğu noktalardan birine gelelim yani kameralara.

GM 9 Plus'ın ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde. Telefonun arka tarafında bizleri bir çift kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralardan birisi 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ana kamerası ise 12 MP çözünürlüğünde ve bu kamera f/1.7 diyafram değeri sunuyor. Bu sayede General Mobile GM 9 Plus fiyatının da üzerinde bir kamera performansı veriyor. Hazır fiyat demişken, şimdi de dilerseniz GM 9 Plus'ın fiyatına geçelim.