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Unutulmaz şair Ahmet Arif kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ile anılıyor

02.06.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır doğumlu şair ve gazeteci olan Ahmet Arif, 23 Nisan doğumludur. “Hasretinden Prangalar Eskittim” şiiri ile birçok kişinin gönlüne dokunan Ahmet Arif, bundan tam 20 sene önce bugün hayatını kaybetti. Yazdığı şiirlerle birçok insanı kendine hayran bırakan Arif, günümüzde hala sevilen şairler arasında yer alıyor.

Unutulmaz şair Ahmet Arif kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ile anılıyor

Ahmet Arif, uzun bir dönem Türkiye Komünist Partisi (TKP) bünyesinde Ankara İl komitesinde de çalışmıştır. Arapça, Zazaca ve Kürtçe dillerine oldukça hakim olan Ahmet Arif, 1967’de Aynur Hanım ile hayatını birleştirdi. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı “Hasretinden Prangalar Eskittim” 1968'de yayımlandı.

AHMET ARİF KİMDİR?

Ahmet Arif 23 Nisan 1927 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal'dır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisiyken 1950'de Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesine aykırı davranmak suçlamasıyla tutuklandı. 1952'de gizli örgüt kurma iddiasıyla yine tutuklandı. 2 yıl hapse hüküm giydi.

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Cezaevi günleri sona erince Ankara'ya yerleşti. Ankara'daki gazeteler ve dergilerde teknik işlerle uğraşarak yaşamını kazandı.

1968'de tek kitabı olan "Hasretinden Prangalar Eskittim" yayınlanınca, çok büyük bir yankı uyandırdı. Kitap yayınlanmasından sonraki 12 yılda 18 baskı yaptı. Orhan Veli'nin etkisinin sürdüğü bir dönemde şiire başlayan Ahmet Arif, Nâzım Hikmet'in açtığı yolda yürüdü. Ondan aldığı şiirselliği bir Anadolu duyarlılığı ve özlemiyle genişletti.

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Günümüz şiirini de büyük ölçüde etkiledi. Şiirinde ritmin büyük yeri vardır. Ama onda ritim sese değil söze dayandığından daha derinlere inerek büyük bir lirizmin kaynağı olur. Doğu Anadolu insan malzemesini bu lirizmin içinde yoğurarak gerçekçi şiirdeki didaktizm tehlikesini aşmayı bildi. Özellikle imge konusunda yaptığı sıçramayla genç şairlere örnek oldu.

Gazete ve dergilerde yayınlanan düzyazılarıyla da 1950 kuşağı olarak anılan şair ve yazarların büyük bölümünde izler bıraktı. Şiirlerinin çoğu bestelendi.

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AHMET ARİF NEDEN ÖLDÜ?

Ahmed Arif 64 yaşında, 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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