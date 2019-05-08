"Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine hazırız"

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ekber Salihi, 4 gün zarfında uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme faaliyetine başlamaya hazır olduklarını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Salihi, "İstenmesi durumunda 4 gün içerisinde uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme faaliyetine başlamaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya almasıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Salihi, "Bugünden itibaren biz, yüzde 3,67 zenginleştirilmiş 300 kilogram uranyum ve 130 ton ağır su sınırlamasına sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, söz konusu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, eğer 2 ay içerisinde anlaşmaya taraf ülkelerle mutabakata varılmazsa İran tarafından nükleer faaliyetlerinin ikinci aşamasının devreye sokulacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, buna karşın ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak anlaşmadan çıktığını ve bir dizi ekonomik yaptırımı uygulamaya koyduğunu aktardı.