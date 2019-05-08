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"Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ekber Salihi, 4 gün zarfında uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine başlamaya hazır olduklarını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ekber Salihi, 4 gün zarfında uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme faaliyetine başlamaya hazır olduklarını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Salihi, "İstenmesi durumunda 4 gün içerisinde uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme faaliyetine başlamaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya almasıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Salihi, "Bugünden itibaren biz, yüzde 3,67 zenginleştirilmiş 300 kilogram uranyum ve 130 ton ağır su sınırlamasına sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, söz konusu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, eğer 2 ay içerisinde anlaşmaya taraf ülkelerle mutabakata varılmazsa İran tarafından nükleer faaliyetlerinin ikinci aşamasının devreye sokulacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, buna karşın ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak anlaşmadan çıktığını ve bir dizi ekonomik yaptırımı uygulamaya koyduğunu aktardı.

Anlaşmada kalan 5 ülkenin taahhütlerini yerine getirmeleri için 1 yıl beklediklerini fakat söz konusu ülkelerin ABD karşısında etkin bir adım atmadıklarını belirten Ruhani, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında İran'la müzakereye oturmamaları, özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını sağlamamaları durumunda sonraki adım olarak "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" dile getirdi.

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