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  4. Ürdün'de bir kişi ikinci doz AstraZeneca aşısının ardından hayatını kaybetti

Ürdün'de bir kişi ikinci doz AstraZeneca aşısının ardından hayatını kaybetti

28.06.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün'de 66 yaşındaki bir kişi, ikinci doz AstraZeneca aşısı uygulanmasının ardından hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, yaşlı adamın ölümü ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ürdün'de bir kişi ikinci doz AstraZeneca aşısının ardından hayatını kaybetti

Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşındaki bir kişinin ikinci doz AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

AŞI OLDUKTAN 10 DAKİKA SONRA BAYILDI

Bakanlık, yaşlı adamın ikinci dozu aldıktan 10 dakika sonra dinlenme alanında bayıldığını ve hastaneye kaldırılmadan önce sağlık personelinin onu hayata döndürmeye çalıştığını açıklarken, yaşlı adamın daha sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ürdün Sağlık Bakanı Feras Al Hawari, yaşlı adamın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, yaşlı adamın kronik hastalığı olduğunu ve ilk aşı dozunu 4 Nisan’da önemli bir komplikasyon kaydetmeden aldığını açıkladı.

Hawari ayrıca, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması da dahil olmak üzere potansiyel yan etkilerinin genellikle aşıdan hemen sonra değil, aşılamadan en az 5 gün sonra ortaya çıktığını belirtti. (İHA)

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