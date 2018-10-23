Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "El-Bakura ve El-Gamr" arazileriyle ilgili görüşmek için İsrail'den herhangi bir talep almadıklarını ifade ederek, "Ürdün'ün egemenliğini müzakere konusu yapmayacağını" ifade etti.

Safedi, Ürdün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin bu konudaki tasarrufunun egemenlik hakkı olduğunu ifade ederek, İsrail'in, (anlaşmanın) eklerinin sonlandırması hakkında istişare etmek istemesi halinde Ürdün'ün siyasi ve yasal argümanlara sahip olduğunu söyledi.

El-Bakura ve El-Gamr arazilerinin, Ürdün'ün egemenliği altında ve özel statüleri olduğunu vurgulayan Safedi, "Ürdün egemenliğini müzakere konusu yapmaz." dedi.

Safedi, bazı görüşmeler yapılacaksa, bunların, (anlaşmanın) eklerinin nasıl sonlandırılacağına ilişkin olacağını aktararak, "El-Bakura ve El-Gamr arazileriyle" ilgili görüşmek için İsrail'den herhangi bir talep almadıklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Amman'la "El-Bakura ve El-Gamr arazileri" kira sözleşmesinin yenilenmesi olasılığı hakkında görüşeceğini belirtmişti.