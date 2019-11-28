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Ürdün Kralı: "Filistin meselesindeki çözümsüzlük dünyanın istikrarını tehdit ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 23:22 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı: "Filistin meselesindeki çözümsüzlük dünyanın istikrarını tehdit ediyor"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesine adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüm bulunmamasının sadece bölgenin değil dünyanın da istikrar ve güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a açık mektup gönderdi.

Mektupta "Tek taraflı uygulamaların devam etmesi, hakların çalınması, topraklara el konulması ve uluslararası kanunların ihlal edilmesi çatışmayı körüklemekten ve aşırı güçleri aktif hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullanan Kral Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme göre İsrail-Filistin çatışmasının bitirilmesi için daha çok çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, "Filistin meselesi konusunda adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözümün bulunmaması sadece bölgenin değil tüm dünyanın istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerine yer verdi.

İki devletli çözümün, uygulanabilir ve gerçekçi tek çözüm olduğunu vurgulayan Ürdün Kralı, Kudüs'ün Arap kimliğini korumak, orada yaşayan halkın mücadelesini desteklemek, mukaddes şehrin tarihi ve yasal konumunu değiştirme girişimlerini engellemek için Filistin yönetimiyle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Filistin Ürdün Ürdün kralı 2. Abdullah

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