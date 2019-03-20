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"Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlara karşı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü adıma karşı olduklarını söyledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü adıma karşı olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Safedi, Szijjarto ile bölgesel gelişmeleri ele aldığını, özellikle Filistin davasının masaya yatırdığını belirtti.

Bakan Safedi, Ürdün'ün Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü adıma karşı olduğunu vurguladı.

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümün bölgedeki çatışmaların çözümü olduğunu kaydeden Safedi, aynı şekilde bunun bölgede kapsamlı bir barışın tesisinin şartı olduğunu aktardı.

Safedi, Macar Bakan Szijjarto ile ayrıca Suriye'deki iç savaş ve terörle mücadele meselelerini görüştüklerini ifade etti.

Szijjarto da Macaristan'ın İsrail Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de bulunduğunu, Kudüs'e taşınmasının gündemde olmadığını belirterek, ülkesinin Avrupa Birliği'nin çatışmalar karşısındaki yaklaşımına binaen işgal altındaki Filistin konusundaki tutumunun sabit olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Ürdün

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