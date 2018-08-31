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Ürdün'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:08 | Son Güncelleme

Ürdün'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konutunda verilen resepsiyona siyasetçiler, ülkedeki diplomatik misyonlarda görevli askerler, burada faaliyet gösteren Türk kurumlarındaki görevliler ile önde gelen aşiret üyeleri katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Amman Ürdün

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