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Ürdün'de patlama: 3 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:43 | Son Güncelleme

Ürdün'de patlama: 3 ölü, 9 yaralı

Ürdün'ün Salt kentinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise patlamaya bir mayının neden olduğu ileri sürüldü.

Ürdün resmi makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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patlama salt Ürdün

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