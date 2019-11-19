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Ürdün'den ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri kararı" konusunda uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 00:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün'ün, yerleşim birimlerini kınayan tavrının sabit olduğunu vurguladı

AMMAN (AA) - Ürdün, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı tutumunu değiştirmesinin oluşturacağı tehlikeler konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"İşgal altındaki Filistin'de bulunan Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası kararları ve yasaları ihlal ediyor, iki devletli çözümü baltalıyor ve kapsamlı barışı gerçekleştirme fırsatlarını öldürüyor." ifadesini kullanan Safedi, Ürdün'ün yerleşim birimlerini kınayan tavrının değişmediğini vurguladı.

Safedi, Yahudi yerleşim birimleri konusunda ABD'nin tutumunun değişmesinin oluşturacağı tehlikeler ve barışı tesis etme çabalarına yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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