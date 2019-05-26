HABER

Ürdün'den İsrail'e çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ürdün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istedi

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve orada namaz kılanlar ile İslami vakıflar çalışanlarına yönelik ihlallerini kınadığını bildirdi.

Kudat, İsrail'in bir işgal gücü olarak "hukuktaki yükümlülüklerine uyma zorunluluğu, kutsal yerlerin tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterme ve özellikle ramazanın son on günü bu kutsal yerde oruç tutanlara saygılı olması" gerektiğini vurguladı.

Ürdün'ün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istediğini aktaran Kudat, Mescid-i Aksa ve ibadet edenlerin güvenliğinden, İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail polisi bu sabah Mescid-i Aksa'da itikafta olan Müslümanlara saldırmış ve darbettiği 3 kişiyi gözaltına almıştı.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayık: “Sosyal girişimciliğin devletin kurumlaşmış bir müessesesi olmasını planlıyoruz”Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayık: “Sosyal girişimciliğin devletin kurumlaşmış bir müessesesi olmasını planlıyoruz”
Kamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadıKamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.