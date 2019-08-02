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Ürdün'den İsrail'in Aksa işgallerine uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 01:23 | Son Güncelleme

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal: "Mescidi Aksa'nın bir bölümüne herhangi bir saldırı yeryüzündeki tüm Müslümanlara saldırı olarak kabul edilir. Bizler Müslümanlar olarak Kutsal Mescidi Aksa toprağının her bir zerresinin korunması için en değerli neyimiz varsa feda etmeye hazırız"

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'i "Mescid-i Aksa'ya girilerek gerçekleştirilen ihlallerin süresinin kasıtlı şekilde arttırılması" konusunda uyardı.

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal yaptığı yazılı açıklamada, Ülkesinin, yalnızca Müslümanlar için ibadet yeri olan ve buna kimsenin ortak olamayacağı Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm ihlalleri kesin bir şekilde reddettiğini vurguladı. Ebu Basal, "Mescid-i Aksa'yı kontrol altına almak amacıyla tarihi ve değişmez bu durumu değiştirmeye yönelik girişimlerin Müslümanlara ait ve onlar için kutsal olan ibadethaneleri el geçirme çabası anlamına geldiğinin" altını çizdi.

Ebu Basal şunları kaydetti:

"Mescidi Aksa'nın bir bölümüne herhangi bir saldırı yeryüzündeki tüm Müslümanlara saldırı olarak kabul edilir. Bizler Müslümanlar olarak Kutsal Mescidi Aksa toprağının her bir zerresinin korunması için en değerli neyimiz varsa feda etmeye hazırız."

Ebu Basal, Müslümanlara Mescidi Aksa'nın tüm avlusunu doldurmaları, orada namaz kılmaları ve temiz toprağında nöbet tutmaları çağrısında bulundu.

Tüm Arap ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve dünyada barış sever ülkelere seslenen Ebu Basal, işgali yapan yönetime Mescidi Aksa'nın herhangi bir parçası ve Rahmet Kapısı üzerindeki namazgaha sürekli saldırılar düzenlemesine son vermesi için baskı yapması çağrısı yaptı.

Mescidi Aksa, İsrail polisi korumasında Yahudi yerleşimcilerin sık sık işgaline maruz kalıyor.

Ürdün, 1994'te İsraille imzaladığı Vadi Araba Antlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edildi. Yine 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı Ürdün'e verildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil Mescidi Aksa Ürdün

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