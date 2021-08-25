HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Urla'da baltalı dehşet! Cinayet zanlısı her yerde aranıyor

Urla'da baltalı dehşet! Cinayet zanlısı her yerde aranıyor

25.08.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük’ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken, birlikte alkol içtiği ileri sürülen ve kayıplara karışan yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Urla'da baltalı dehşet! Cinayet zanlısı her yerde aranıyor

Korkunç olay, 19 Ağustos Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu tespit edildi.

YÜZÜNÜN SOL TARAFINA GELMİŞ

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda, Küçük’ün baltalı saldırıya uğradığı ve baltanın yüzünün sol tarafına geldiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçük’ün cenazesi, işlemlerinin sonrası yakınları tarafından alınarak Urla’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

EN YAKIN ARKADAŞI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Osman Küçük’ün son olarak en yakın arkadaşıyla birlikte alkol içtiğini tespit etti. Olayın ardından kayıplara karışan Küçük’ün arkadaşının polis ekiplerince cinayet zanlısı olarak her yerde arandığı belirtildi.

1

"GECE UYKULARIMIZA GİRİYOR"

Boşanmış olduğu ve kısa süre önce vefat ettiği öğrenilen eşinden yüzde 50 zeka engelli çocukları olduğu belirtilen Osman Küçük’ün, olaydan birkaç gün önce miras parası olarak aldığı 35 bin liranın 15 bin TL’sini engelli çocuklarına verdiği, çocukların bakımını ise yakınlarının üstlendiği öğrenilirken, ağabeyi Osman Küçük’ün ölümüyle ilgili konuşan Mustafa Küçük (57), yetkililer tarafından olayın aydınlatılmasını istedi.

Konya'da çifte cinayet! 2 çocuk annesi kadını ve babasını katledip intihar ettiKonya'da çifte cinayet! 2 çocuk annesi kadını ve babasını katledip intihar etti

Küçük, “Osman Küçük benim abim, büyüğüm. Başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Tüm kardeşler olarak hepimiz berbat bir durumdayız. Acımız büyük ve inanıyoruz ki, polis tarafından bu olay bir an önce aydınlatılacaktır. Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Cinayet olduğu söyleniyor. Gece uykularımıza giriyor, uyku tutmuyor. Hiç huzurumuz kalmadı. Benim biraderim kimseye kötülük yapacak bir insan değil” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurduBakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 sağlık çalışanına çirkin saldırı

3 sağlık çalışanına çirkin saldırı

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Son durumunu paylaştı

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Son durumunu paylaştı

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.