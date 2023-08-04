Urla Kekliktepe’de Yaşamak İçin 6 Neden

Çocuğunuzu İtalyan ve Alman ekolünün temsilcileri dahil en iyi okullara gönderebilir, tarihin bize armağanı olan antik kentleri arabanızla rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Yarım saat içinde Konak, Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı, Çeşme gibi en önemli lokasyonlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Urla’nın sunduğu güzellikleri mutfaklarında kendilerine has yorumlayarak ziyaretçileri için lezzet şöleni haline getiren restoranları ziyaret edebilir ya da bölgenin en güzel koylarında serin sulara kendinizi bırakabilirsiniz.

Gelin Urla Kekliktepe’de yaşamak için en önemli 6 nedene birlikte bakalım.

1-Sürekli Artış Gösteren Yatırım Değeri

Sakin bir yaşam arayanların Ege’deki adresi Urla Kekliktepe, son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Endeksa verilerine göre İzmir Urla’da konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 30.63, arsa fiyatlarında da yüzde 51 oranında artış yaşandı. Ocak 2019’dan bu yana da Urla, yatırımcısına yüzde 879 oranında kazanç elde ettirdi. Konut fiyat artışında da yine Urla, ilk sırada yer alarak rekora ulaştı. Üstelik bölgenin hala yatırım için en çok tavsiye edilen yerlerden olması getiri potansiyelinin katlanarak artacağını gösteriyor. Birçok avantajı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olan Urla Kekliktepe, yatırımcılar için birçok avantajı bir arada sunarak, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için kaçış noktası oldu.

Ege Yapı’nın hayata geçirdiği Ege Yapı Kekliktepe projesi, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Yatırım için Ege’nin en ideal ilçesi

Müstakil yaşamın insan sağlığına olan etkisi, ailelerimizle nitelikli vakit geçirebileceğimiz doğal yaşam alanlarının önemini artırdı. Urla Kekliktepe, özellikle pandemiden sonra metropol kentlerin kaotik yaşamından bunalan fakat büyükşehir imkânlarını da kaybetmek istemeyen kişilerin ilgi gösterdiği bölgelerden biri olarak öne çıktı. Yatırımcıların ve hayatı yeniden keşfedenlerin yeni adresi Ege Yapı Kekliktepe projesi İzmir Urla’da hayata geçiyor.

2- İzmir Şehir Merkezine ve Ege’nin En Güzel Koylarına Ulaşım Avantajı

Ulaşım açısından avantajlı bir konuma sahip olan Urla Kekliktepe’den, İzmir şehir merkezine ve diğer çevre ilçelere gitmek oldukça kolaydır. Modern yollar ve toplu ulaşım seçenekleri sayesinde huzurlu doğası, tarihin izlerini günümüze taşıması, keyifli mekanları ve çok daha fazlasını sunan Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika karayolu mesafesinde yer alıyor.

Urla Kekliktepe, mavi bayraklı plajları ve kusursuz mavilikteki deniziyle Ege’nin en çok tercih edilen tatil beldelerine de çok yakın bir konumda. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Ege Bölgesi’nin sahilleri ve koyları dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biridir. Benzersiz koyları, nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, tescilli temiz plajları ile Urla Kekliktepe, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunda; Altınköy Plajı, Demircili Koyu, Urla Kum Denizi Plajı, Bodrum Koyu, Balıklıova Köyü Plajı ve çok daha fazlasını deniz ve kumun tadını çıkarmak isteyenler için sunuyor.

4 mevsim 12 ay doğanın farklı güzelliklerini sunan Urla’da, Ege Yapı Kekliktepe projesi 73 seçkin aileyi villa sahibi yapmayı bekliyor. Ege Yapı Kekliktepe’de rüzgar sörfü, doğa yürüyüşü, tenis gibi seçkin sporları yaparak sağlıklı yaşama farklı bir pencereden bakma olanağı bulacaksınız. Projede bulunan toprak tenis kortları tenis severler için düşünülmüş. 88 dönüm arazi içerisinde 370 ila 500 metrekare arasında değişen, tamamı özel havuzlu, zengin peyzaj alanına sahip bahçeli villalarda yaşarken Ege denizi tüm güzelliği ile size eşlik edecek.

3-Doğası ve Temiz Havası

Urla- Kekliktepe doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve temiz havasıyla ‘Ege’nin Akciğeri’ olarak tanımlanır ve aynı zamanda dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer alır. Üzüm bağları, Toskana’yı andırır. Bağ Yolu’nu ziyaret edenleri kendine hayran bırakır. Bölge aynı zamanda asırlar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, arkeolojik kalıntıları ile turizmin, Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer almıştır. Dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağları, pazarları, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan tepeleri ile görenlere görsel bir şölen yaşatır. Asırlardır tarihi dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden Urla İskele Caddesi’nin hemen arka kısmında Klazomenai Antik Kenti’nin izleri hala görenleri büyülüyor. Antik kenti ziyaret ettiğinizde o döneme ait zeytinyağı üretim tesisini görebilirsiniz. Bir diğer önemli kültür abidesi ise; Karantina Adası. Bu ada Osmanlı döneminde karantina bölgesi olarak kullanılmış. Karantina Adası bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için Fransızlar tarafından kurulmuş. Pergamon, Efes, Agora ve çok daha fazlası Urla Kekliktepe’de ziyaret edilmeyi bekliyor.

Antik dönemden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan Urla Kekliktepe, tarihi yapıları ve antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Doğa ve tarihle bütünleşmiş, huzurlu bir yaşam arıyorsanız, Ege Yapı Kekliktepe projesi sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Ege Yapı Kekliktepe projesinde yaşarken Urla’nın tarihi dokusunu yürüdüğünüz her sokakta hissedebilir, eski zamanlara yolculuk yaparak Urla Kekliktepe’nin köklü geçmişiyle bütünleşebilirsiniz.

4- Zengin Gastronomisi

Ege’nin vazgeçilmez tatları; zeytinyağlılardan deniz mahsullerine, yöresel otlardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyimlemek için Urla Kekliktepe lezzet durağınızda ilk sırada yer almayı hak ediyor. Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağının yanında, Urla halkı zeytinin turşusunu yapmayı da ihmal etmemiş.

Bölgede yemek kültürü sosyal etkinlik haline gelmiş. Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerden bazıları. Ege Yapı Kekliktepe projesinden aldığınız müstakil villanızda tüm bu lezzetleri tadarken, sosyal etkinliklerde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirip misafirperverliğin en güzel örneklerini de sunma imkanı bulacaksınız.

5- Seçkin Sporlara Ev Sahipliği Yapması

Urla Kekliktepe, profesyonel sörfçülerin uğrak yeridir. Bölgede birçok spor türünü denemek mümkün. Bunlardan bazıları; doğa yürüyüşü, rüzgâr sörfü, kitesurf, tenis, yelkencilik. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca rüzgar sörfü yarışmaları da düzenlenmektedir. Adrenalin ve macera sevenleri ise kitesurf ve yelken sporları bekliyor.

Ege Yapı Kekliktepe’de bulunan toprak tenis kortlarında tenis oynayarak günün stresini atabilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Yılın dört mevsiminde yürüyüş yapabileceğiniz bir yer olan Urla’da, Ege Yapı Kekliktepe projesinde bulunan yemyeşil peyzaj alanlarında doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.



6- Türkiye’nin En İyi Eğitim Kurumlarına Yakınlığı

Sosyal becerilerinin gelişmesini destekleyen, meslek seçimi konusunda bizlere rehber olan okullar, eğitim hayatımızdaki en önemli yerdir. Okulun iyi bir idari kadrodan oluşması, fiziki durumu, sosyal imkanları, öğrenci profili okul seçimlerimizde büyük bir rol oynar. Tam bu noktada Urla Kekliktepe, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin eğitim konusundaki tüm kaygılarını gideren bir bölge olarak öne çıkıyor. Çocukların evrensel bir bakış açısıyla düşünebilmesi, yabancı dil konusunda kendini geliştirebilmesi ve gelecekte hayatını sürdürebileceği bir meslek sahibi olabilmesi ailelerin en temel istekleridir. Bu noktada Urla Kekliktepe’ye yakınlığıyla dikkat çeken İzmir Alman Okulu, Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla iki ülkenin de eğitim bakanlıklarının ortak onayıyla kurulmuş bir kurum. Okulda Almanca eğitim verilmesi, öğrencilerdeki dil yetkinliğini ve kültürel farkındalığı artırıyor. Gelecekte Almanya’da yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler için sürdürülebilir eğitim modelini benimseyen okul, başarısını kanıtlamış durumda. Bölgeye yakınlığıyla ön plana çıkan bir diğer uluslararası eğitim kurumu olan İzmir İtalyan Okulu ise, anaokulu ve ilkokul kademesinde hizmet veriyor. Miniklerin seviyesine uygun materyallerle donatılmış bu okul, tematik sınıflara sahip. Bünyesinde eğitim alan yabancı öğrenciler nedeniyle “Birleşmiş Milletler’i (BM) andıran okul” olarak bilinen İtalyan Okulu, Urla Kekliktepe’ye sadece 40 dakika mesafede bulunuyor. İzmir’in en eski anaokulu olan bu kurum, çocuklara küçük yaştan itibaren evrensel düşünme becerileri kazandırıyor.

Bölgede yapımı devam eden Ege Yapı Kekliktepe projesi, İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi alanında kendini kanıtlamış eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin güvenle tercih edeceği bir yaşam alanı sunuyor. Urla Kekliktepe’de huzur dolu bir yaşamın keyfini çıkaracak olan aileler, çocuklarının nitelikli eğitim ihtiyacını da karşılayacak. Ege Yapı Kekliktepe’de özel olarak tasarlanan 73 villada yaşarken, çocuklarınızın eğitim sürecini güvenle sürdürebilirsiniz. Ege Yapı Kekliktepe’yi tercih ederek sadece gayrimenkule değil, geleceğimizin mimarları çocuklarınıza da yatırım yapacaksınız.

Eşsiz doğal ortamında müstakil yaşamın tüm imkanlarını bir arada sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi doğa ile sınırları kaldıran 88 bin metrekare alan üzerine, büyük bir bölümü tek kat olarak planlanan 73 villası, özel havuzu, sosyal olanakları ve muhteşem peyzajlı bahçe alanlarıyla seçkin sakinlerini bekliyor. Müstakil villa hayatına yeni bir bakış açısı getiren Ege Yapı Kekliktepe, 370 metrekareden 500 metrekareye kadar farklı mimarilerde konforlu villaların yanında 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tipleriyle her aileye uygun keyifli alternatifler sunuyor. Projede iç bahçeler, avlular ve teras uygulamalarıyla bütünsel bir konforun kapılarını aralıyor.

Ayrıntılı bilgi için;

www.egeyapi.com/ege-yapi-kekliktepe

Telefon: 444 5 343

