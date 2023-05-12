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Urla’nın köklü tarihi, ikonik tasarımlarla canlanmaya devam ediyor

12.05.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. İlk günden bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören müze, Urla’nın tarihi, özellikle mübadele ve kurtuluş savaşı dönemlerine vurgu yapılan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Müze, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Urla’nın köklü tarihi, ikonik tasarımlarla canlanmaya devam ediyor

İzmir’in Urla ilçesinde tarihi ve kültürel değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin derlenip kayıt altına alındığı Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesi ziyarete açıldı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murtaza Dayanç’ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan müze, Urla halkının ve çevre ilçelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tarihe ışık tutacak olmasının yanı sıra ilçenin turizm potansiyeline de katkı sağlamayı hedefleyen müze, tarihi Arditi Köşkü’nün restore edilmesiyle bir arşiv ve sergi alanı olarak yeniden Urla halkına kazandırıldı. Mimari tasarım ve uygulamalarla yeniden hayat bulan köşkün içerisinde, geleneksel Urla yaşantısı, bölge halkının yaşamış olduğu tarihi kronolojik safhalar, işgal ve kurtuluş dönemleri, mübadele ve kalkınma dönemleri gibi konulara ilişkin fotoğraf ve materyaller en göz alıcı şekliyle sergileniyor.

Proje, küratör ve arge çalışmalarıyla her katında ayrı plan şemasıyla hayata geçti.

Urla’nın tarihi yapılarının minyatür olarak tasarlandığı bahçe bölümünde, geleneksel Türk sanatını anlatan işlikler, Urla’nın tarihine ışık tutan kazı alanları, Urla’nın kara ve deniz ticareti, yetiştirdiği ve ürettiği ürünlerin anlatımı ikonik objelerle simgelenirken, müzenin farklı katta ise tarihi tanıkların röportajları, tarihi Urla yemeklerinin tarifleri, Urla ile ilgili belgesel videoları, ziyaretçiler için üç boyutlu olarak gösterime sunuluyor.

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TURİZMİ DE CANLANDIRACAK

Şehirlerin bulundukları coğrafyalara göre özel projeler geliştirdiklerine vurgu yapan Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Gelecek kuşaklar için gerçek tarihimizi ve kültürümüzü kayıt altına aldığımız bir eserin daha tasarım ve uygulama sürecini üstlenmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Turizmimize de büyük katkı sağlamasını hedeflediğimiz Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesi yaşayan bir müze olacak.

Böylesine köklü bir tarihe ve kültürel geçmişe sahip bir ülkede müzecilik alanında daha gidecek çok yolumuz var. Türkiye’de müzecilik alanında sanatsal ve dijital kapsamda lider firma olmak ve bu projelerin içerisinde bulunmak bizlere onur veriyor” dedi.

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