Ursula von der Leyen: Türkiye, AB üyesi olma yönünde ilerlemiyor

Türkiye'nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.

Von der Leyen, "Bu ülkelerin bize, Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan tanıtılan yeni dönem listesine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini takip edecek Komisyon üyesi, Macar aşırı sağcı siyasetçi Laszlo Trocsanyi olarak belirlendi. Trocsanyi, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan bir isim.

Trocsanyi'nin Sırbistan ve batı Balkanlara yönelik genişleme konusuna sıcak baktığı biliniyor ancak Türkiye konusunda aynı şekilde açık görüşlü olup olmadığına ilişkin soruyu von der Leyen yanıtsız bırakmayı tercih etti.

"TÜRKİYE'YE VERİLEN PARANIN MİKTARINI KESİNLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"