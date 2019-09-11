Ursula von der Leyen: Türkiye, AB üyesi olma yönünde ilerlemiyor

Türkiye'nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.
Von der Leyen, "Bu ülkelerin bize, Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor." açıklamasında bulundu.
Öte yandan tanıtılan yeni dönem listesine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini takip edecek Komisyon üyesi, Macar aşırı sağcı siyasetçi Laszlo Trocsanyi olarak belirlendi. Trocsanyi, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan bir isim.
Trocsanyi'nin Sırbistan ve batı Balkanlara yönelik genişleme konusuna sıcak baktığı biliniyor ancak Türkiye konusunda aynı şekilde açık görüşlü olup olmadığına ilişkin soruyu von der Leyen yanıtsız bırakmayı tercih etti.
"TÜRKİYE'YE VERİLEN PARANIN MİKTARINI KESİNLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"
"Avrupa Birliği, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye milyarlarca euro vermeye devam edecek mi?" şeklindeki soruya Van der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki düzensiz göçlerin 2016'da yapılan anlaşma öncesinde çok yüksek olduğunu ve bu nedenle anlaşmanın kendileri için önemli olduğunu söyleyerek cevap verdi.
Seçilmiş başkan, "AB sığınmacı kamplarına yatırım amaçlı Türkiye'ye 6 milyar euro verdi. Bu para, kamplardaki çocukların eğitimi gibi konularda kullanılması için verildi. Miktarın ne kadarının teslim edildiği konusu son zamanlarda tartışılıyor, bence bu sayının kesinleştirilmesi önemli çünkü bundan sorumluyuz." dedi.
ERDOĞAN HAKKINDAKİ SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacılara AB kapılarını açabilecekleri yönündeki açıklamalarını hatırlatan euronews Türkçe'den Sertaç Aktan'ın, "Bu konuda Türkiye'ye daha fazla yardım için müzakere yapmaya hazır mısınız?" şeklindeki sorusunu Van der Leyen cevapsız bıraktı.
Alman siyasetçi, Türkiye'ye 6 milyar euroluk yardımın ne kadarının ödendiği konusunun çözülmesi gerektiğini söyleyerek, "Ben şu andaki anlaşmadan bahsediyorum. Gerisine sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER
Avrupa Birliği üye ülkelerinin verdiği öneriler doğrultusunda adaylarla birebir görüşen Belçika doğumlu Alman siyasetçi von der Leyen, listenin son halini paylaştı.
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