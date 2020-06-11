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Uşak'ta korkunç olay! Koronavirüs tedavisi gören hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 23:45 | Son Güncelleme

Uşak'ta koronavirüs tedavisi gören Yunus Ş. (53) tedavi gördüğü odada iddiaya göre hemşirelere saldırdıktan sonra 3. katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta korkunç olay! Koronavirüs tedavisi gören hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

İddiaya göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Yunus Ş. (53), kaldığı odada hemşirelere saldırdı. Daha sonra odadan aşağıya düşen Yunus Ş. hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde pencereden düşen Yunus Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Polis ekiplerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. Savcının incelemesinin ardından Yunus Ş.'nin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yunus Ş.'nin intihar mı ettiği, düşerek mi öldüğü yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan şahsın koronavirüs testinin pozitif olması sebebiyle olay yerine gelen ekipler özel kıyafetler ile müdahale etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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