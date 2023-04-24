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Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

24.04.2023 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüs takla atarak yol kenarındaki arsaya düştü.

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kaza, Uşak-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre E.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü belli olmayan bir otomobile arkadan çarptı.

H.T. idaresindeki minibüs ise kazadan kaçmaya çalıştığı sırada yaptığı manevra sonucunda önce aynı istikamette olan otomobile çarptı, sonrasında ise takla atarak yol kenarındaki arsaya düştü.

vsd

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Uşak

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