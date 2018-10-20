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Uşak'ta traktörden düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

Uşak'ta traktörden düşen kadın öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Muratlı köyünde tarlaya giden Yüksel Duran'ın (70) kullandığı traktörden düşen eşi Gül Kibar Duran (69) ağır yaralandı.

Banaz Devlet Hastanesine götürülen yaşlı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Banaz traktör uşak

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