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Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

VALİ KOCABIYIK: İNCELEME YAPILACAK Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi.

VALİ KOCABIYIK: İNCELEME YAPILACAK
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Kocabıyık, "Yangında 1'i baba 3 çocuk öldü. Annenin durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Onun üzerinde duruluyor. Mühendisler bununla ilgili hem doğal gazla hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor. 'Annenin durumu kritik' diyorlar. O da dumandan zehirlenmiş. Tedavisi devam ediyor, inşallah kurtulur. Olayı vatandaşlar sabah işe gitmeyince fark etmişler. Cesetlerde aşırı dumandan dolayı boğulma mevcut" dedi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)

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